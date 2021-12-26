Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 22:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sağlık görevlisine sarı kart
[Fotoğraf: İHA]
MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü maçı ilginç bir ana sahne oldu. Sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya giren sağlık görevlisi sarı kart gördü.
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisinde ilginç bir an yaşandı.
Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.
Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.
Etiketler: Ankara Derbi MKE Ankaragücü
Sıradaki Haber
9 gollü maçın kazananı Manchester City
Yükleniyor lütfen bekleyiniz