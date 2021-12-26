Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisinde ilginç bir an yaşandı.

Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.

Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.