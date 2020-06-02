Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, sınırları zorlamaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın futbolcuları olumsuz etkilemesi beklenirken, bu durumun Portekizli yıldız için geçerli olmadığı iddia edildi.

Tuttosport'ta yer alan haberde, Juventus'un oyuncularına birtakım performans ölçümleri yaptığı kaydedildi.

Hız, güç, dayanıklılık gibi birçok fiziksel becerini değerlendirildiği bu testlerde Ronaldo'nun mart ayına göre daha iyi durumda olduğu ortaya çıktı.

35 yaşındaki yıldız, karantina sürecinde günde 3-4 saat özel antrenman yapmış ve bu sayede formunu korumayı başarmıştı.

Bu arada rasyonel bir ölçüm yapılamasa bile Ronaldo'nun teknik açıdan da herhangi bir gerileme yaşamadığı aktarıldı.

Kırdığı rekorlar ve yakaladığı istatistiklerle gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 22 maça çıktı. Bu maçlarda 21 kez rakip ağları sarsan Portekizli oyuncu, 3 de gol pası verdi.