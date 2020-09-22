Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Rodrigues Olympiakos yolunda
Fenerbahçe ve Olympiakos, Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.
Garry Rodrigues’in kararı bekleniyor. Rodrigues ‘tamam’ dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.
Etiketler: Garry Rodrigues Fenerbahçe olympiakosSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 21:11
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