Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Bülent Uygun ile anlaştı
[Fotoğraf: DHA]
Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.
İsmail Kartal, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlattı.
"Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız."
Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.
Etiketler: Çaykur Rizespor
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