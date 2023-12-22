Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş serüveni 7 maç sürdü

Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü. Çalımbay, bu süreçte 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet yaşadı ve 1.43 puan ortalaması tutturdu.

Bu sezon 3. teknik direktör ayrılığı

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7'si Süper Lig, 8'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı.

Güneş, Avrupa'da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcı, 2.13 maç başı puan ortalamasıyla görevinde ayrıldı.

Şenol Güneş'in ardından yardımcılığını yapan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz takımın başına geçti. Yılmaz'ın bu macerası sadece 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı.

Süper Lig'de 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz idaresinde Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenildi. Yılmaz'ın maç başı puan ortalaması ise 1.00 olarak kayıtlara geçti.