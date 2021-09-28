Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı skorla yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk olacaklarını aktaran Çalımbay, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Çalımbay, Sivasspor'un da iyi bir takım olduğunu belirtti.

"Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY, resmi internet sitemize açıklamalarda bulundu.



Mükemmel bir maç oynadık.

Beşiktaş maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor.



https://t.co/E4m3g27YmZ pic.twitter.com/NMHUHjFTdn — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 28, 2021

Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösteren savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendirdi.

"İşini temiz yapıyor, hiçbir riske girmiyor ve garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz."