Rekortmen sporcunun sıradaki hedefi Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

19 yaşındaki Türk sporcu Necati Gül; geçtiğimiz ay Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda, Sabit Ağrılık Mono-Palet branşında en derine dalarak Türkiye rekoru kırdı.

2 dakika 18 saniye de 73 metre derinliğe dalarak suyun altında tek nefesle durmayı başarabilen Gül’ün sıradaki hedefi ise eylül ayında Limassol’da yapılacak 31. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda yeni rekorlara imza atmak.

Gül, yeni rekor denemeleri ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

“Buraya ait olduğumu hissettim”

Gül, serbest dalış sporuna başlamadan önce tüplü dalışlar yaptığını söyledi. Gül, iki yıl önce serbest dalışın eğitimi alarak kariyerine adım attığına dikkati çekti.

Serbest dalış sporuna adımını attığı ilk günü unutamadığını ifade eden Gül, söz konusu spora aşık olduğunu söyleyerek, “Buraya ait olduğumu hissettim ve çok özgürsünüz. Sizi sıkabilecek hiçbir şey yok. Vücudunuz, fiziğiniz ve mantaliteniz ne kadar izin veriyorsa eğer o kadar derinlikte, suyun altında durabiliyorsunuz” dedi. Serbest dalış sporunda sadece tek bir nefes ile hareket edildiğine dikkati çeken Gül, havuzda yatay, denizde derinlik olarak mesafenin hesap edildiğini kaydederek, “Mısır’da Dünya Kupasında 73 metrede Büyük Erkekler Türkiye Rekorunu kırdım. 73 metre aşağı iniyorsunuz ve orada bir işaret alıyorsunuz aşağıya indiğinize dair. Sonra yukarı geri 73 metre çıkıyorsunuz ve ben iyiyim işareti veriyorsunuz. Serbest dalış aslında bundan ibaret. Havuzda olduğu zaman da yatay olarak en uzun mesafeyi gidip gelmeyi kapsıyor” dedi.

“Arkadaşlarım dışarıda Türkiye rekoru kırmamı bekliyor”

Gül, rekor kırmadan önce yüzlerce defa deneme yaptığını söyleyerek, “Mental olarak insan belli bir süre sonra geri dönme isteği geliyor, korkuyor. Üstünde bir basınç ve su var. Güvenlikten de korkuyorsun ve bunun gibi birçok etken var. Arkadaşlarım benim dışarı da Türkiye rekoru kırmamı bekliyor. Yarışmada yüzlerce sporcu vardı. Bende Türkiye’yi temsil ediyorum. Bunun da bir baskısı var tabii. Bunlar beni motive eden şeyler açıkçası” değerlendirmesinde bulundu.

“Yoğun bir sezon geçirdim”

Gelişimini daha ileri seviyelere taşıyabilmek için Hırvat sporcu Petar Klovar ile beraber çalıştığını dile getiren Gül, bir sene boyunca antrenörü Klovar ile yeni rekorlar kırabilmek için antrenman yaptığını vurgulayarak, “Çevrimiçi ve kamp yaparak antrenmanlara devam ediyoruz. Okul ortamı olsun daha sonrasında havuz, spor salonu, meditasyonlar gibi bir sene boyunca yoğun bir sezon geçirdim” dedi.

“Dünya şampiyonasında da rekor hedefim var”

Rekor kırmanın yolunu çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Gül, yeni rekorların altına imza atabilmek için antrenörünün özel programıyla saatlerce çalıştığını söyleyerek, “Günde, 1 buçuk saat boyunca spor salonu, 1 buçuk saat yüzme antrenmanı, yarım saat eşitleme antrenmanları ile ortalama 4 saat antrenman yaptım. Tabii bunun yanı sıra okula da gidiyorum. Dünya şampiyonasında da rekor hedefim var. Çalışmalarımın inşallah değeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Aşağıya indiğinizde hiçbir ses duymuyorsunuz”

Gül, serbest dalış sporunun özgürlük kelimesiyle tanımlanabileceğini söyledi. Gül, söz konusu sporda başarılar elde edilebilmesi için duygulara yoğunlaşmak gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Kendini dinlemek isteyen bütün çocuklara spor olarak yapmasa bile denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü aşağıya indiğinizde hiçbir ses duymuyorsunuz. Sadece gerçekten denizin sesi var. Bunu dinlemeyi öğrendiğiniz zaman insan farklı bir boyuta ulaşıyor. Denizin sesini ve iç sesimi dinlemeye başladığımdan itibaren korkmuyorum”