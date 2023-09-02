Parçalı Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 02.09.2023 10:27

Rekortmen sporcunun sıradaki hedefi Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 2 dakika 18 saniyede 73 metreye dalarak Türkiye rekoru kıran Necati Gül’ün sıradaki hedefi Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda yeni rekorlar kırmak.

Rekortmen sporcunun sıradaki hedefi Serbest Dalış Dünya Şampiyonası
[Fotograf: İHA]

19 yaşındaki Türk sporcu Necati Gül; geçtiğimiz ay Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda, Sabit Ağrılık Mono-Palet branşında en derine dalarak Türkiye rekoru kırdı.

2 dakika 18 saniye de 73 metre derinliğe dalarak suyun altında tek nefesle durmayı başarabilen Gül’ün sıradaki hedefi ise eylül ayında Limassol’da yapılacak 31. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda yeni rekorlara imza atmak.

Gül, yeni rekor denemeleri ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

“Buraya ait olduğumu hissettim”

Gül, serbest dalış sporuna başlamadan önce tüplü dalışlar yaptığını söyledi. Gül, iki yıl önce serbest dalışın eğitimi alarak kariyerine adım attığına dikkati çekti.

Serbest dalış sporuna adımını attığı ilk günü unutamadığını ifade eden Gül, söz konusu spora aşık olduğunu söyleyerek, “Buraya ait olduğumu hissettim ve çok özgürsünüz. Sizi sıkabilecek hiçbir şey yok. Vücudunuz, fiziğiniz ve mantaliteniz ne kadar izin veriyorsa eğer o kadar derinlikte, suyun altında durabiliyorsunuz” dedi. Serbest dalış sporunda sadece tek bir nefes ile hareket edildiğine dikkati çeken Gül, havuzda yatay, denizde derinlik olarak mesafenin hesap edildiğini kaydederek, “Mısır’da Dünya Kupasında 73 metrede Büyük Erkekler Türkiye Rekorunu kırdım. 73 metre aşağı iniyorsunuz ve orada bir işaret alıyorsunuz aşağıya indiğinize dair. Sonra yukarı geri 73 metre çıkıyorsunuz ve ben iyiyim işareti veriyorsunuz. Serbest dalış aslında bundan ibaret. Havuzda olduğu zaman da yatay olarak en uzun mesafeyi gidip gelmeyi kapsıyor” dedi.

“Arkadaşlarım dışarıda Türkiye rekoru kırmamı bekliyor”

Gül, rekor kırmadan önce yüzlerce defa deneme yaptığını söyleyerek, “Mental olarak insan belli bir süre sonra geri dönme isteği geliyor, korkuyor. Üstünde bir basınç ve su var. Güvenlikten de korkuyorsun ve bunun gibi birçok etken var. Arkadaşlarım benim dışarı da Türkiye rekoru kırmamı bekliyor. Yarışmada yüzlerce sporcu vardı. Bende Türkiye’yi temsil ediyorum. Bunun da bir baskısı var tabii. Bunlar beni motive eden şeyler açıkçası” değerlendirmesinde bulundu.

“Yoğun bir sezon geçirdim”

Gelişimini daha ileri seviyelere taşıyabilmek için Hırvat sporcu Petar Klovar ile beraber çalıştığını dile getiren Gül, bir sene boyunca antrenörü Klovar ile yeni rekorlar kırabilmek için antrenman yaptığını vurgulayarak, “Çevrimiçi ve kamp yaparak antrenmanlara devam ediyoruz. Okul ortamı olsun daha sonrasında havuz, spor salonu, meditasyonlar gibi bir sene boyunca yoğun bir sezon geçirdim” dedi.

“Dünya şampiyonasında da rekor hedefim var”

Rekor kırmanın yolunu çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Gül, yeni rekorların altına imza atabilmek için antrenörünün özel programıyla saatlerce çalıştığını söyleyerek, “Günde, 1 buçuk saat boyunca spor salonu, 1 buçuk saat yüzme antrenmanı, yarım saat eşitleme antrenmanları ile ortalama 4 saat antrenman yaptım. Tabii bunun yanı sıra okula da gidiyorum. Dünya şampiyonasında da rekor hedefim var. Çalışmalarımın inşallah değeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Aşağıya indiğinizde hiçbir ses duymuyorsunuz”

Gül, serbest dalış sporunun özgürlük kelimesiyle tanımlanabileceğini söyledi. Gül, söz konusu sporda başarılar elde edilebilmesi için duygulara yoğunlaşmak gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Kendini dinlemek isteyen bütün çocuklara spor olarak yapmasa bile denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü aşağıya indiğinizde hiçbir ses duymuyorsunuz. Sadece gerçekten denizin sesi var. Bunu dinlemeyi öğrendiğiniz zaman insan farklı bir boyuta ulaşıyor. Denizin sesini ve iç sesimi dinlemeye başladığımdan itibaren korkmuyorum”

Sıradaki Haber
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 107. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
10:27
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 8 gözaltı
10:24
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın
10:28
Fahrettin Altun: Türkiye istikrarlaştırıcı bir küresel aktördür
10:13
Hindistan Güneş'e uydu yolluyor
10:03
TEKNOFEST Ankara'da 4'üncü gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Çeşme
Yakın Rotalar: Çeşme
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ