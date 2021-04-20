Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, İspanyol televizyonu La Sexta'da yayınlanan bir spor programına katılarak, kulübüyle ilgili gündemdeki sorulara cevap verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği iddialarına net bir şekilde "hayır" diyerek kapıyı kapatan Perez, "Juventus ile sözleşmesi var. Cristiano'yu çok severim, bize çok şey kattı ama dönmesinin bir anlamı yok." ifadesini kullandı.

Real Madrid başkanı, İspanyol basınının uzun zamandır gündeme getirdiği Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgili transfer iddialarına da cevap verdi.

"Her ikisi de çok iyi futbolcular. Sokakta beni görenler (Başkan, Mbappe'yi transfer et) diyor. Bende onlara (sakin olun) diyorum. Mbappe ile görüşmedim. Sözleşmesini yenilemek isteyip istemediğini bilmiyorum. Benim yaptığım, Madrid'in futbolda bulunduğu yerden düşmemesi. Ancak şu da var ki, 900 milyon euro gelir elde ederken şimdi 600 milyon aeuroya indik. Mbappe'den konuşmuyorum ama Madrid'in bir değişikliğe ihtiyacı var. Çok şey kazandık ama yeniden harekete geçmek ve heyecanı geri getirmek gerekiyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu kolay değil ama benim üzerinde çalıştığım husus bu. Dünyanın sürekli değişime ihtiyacı var. Geçen yıl bütçemiz 800 milyon euroydu ama salgından dolayı 4 aylık dönemde (mart-haziran) 700 milyon euroya düştü. Bu yıl 400 milyona indirdik. İki sezon arasında 400 milyon euroluk kaybımız var."

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Perez, diğer yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Sergio Ramos'un durumundaki belirsizliğin devam ettiğini dile getirdi.

"Onu çok severim ama çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Gerçekçi olmamız gerek. Şu anda her şey kötü. Şu anda sezonun bitmesini düşünüyoruz, sonra ne olacağına bakacağız. Çok şeyler olabilir. Çok fazla futbolcudan bahsediyoruz. Jovic ve Odegaard gibi bazıları kendileri ayrılma istedi."

Real Madrid Başkanı, takımın en formda oyuncularından olan 20 yaşındaki Vinicius Junior için ise "Ona dokunulmaz, satılık değil." yorumunu yaptı.

Zinedine Zidane ile ilgili "Bir efsane. Sahip olduğumuz en iyi teknik direktör." diyen Perez, "Onun da benim gibi basın toplantılarına dayanamayan bir kişiliği var. Bizimle olmaktan memnun. Onun da söylediği gibi bu işler asla bilinmez ama devam eden bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesi

Perez, yenileme çalışmalarının devam ettiği Santiago Bernabeu Stadı'nın gelecek yıl sonuna doğru tamamlanacağını kaydetti.

"Şanslıyız, Madrid'in merkezinde bir stadımız var. Havaalanına kadar her yere bağlantısı var. Yılda 25 maç oynuyoruz ama yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra başka aktiviteler için her gün kullanılabilecek duruma gelecek ve bu bize çok fazla gelir sağlayacak."

Lionel Messi'nin Barcelona'daki durumu

Perez ayrıca Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmesini istediğini söyledi.

"Büyük bir futbolcu. Madrid-Barça maçlarının sadece İspanya'da oynanması, milyonlarca kişinin izlediği bir lüks. Örneğin Manchester City-Manchester United maçlarında bu olmuyor."