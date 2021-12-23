Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 4 ve 7. dakikalarda Karim Benzema attı. Ev sahibi takımın golünü, 10. dakikada Ohian Sancet kaydetti.

Bu sonuçla 19. haftası oynanan La Liga'da 46 puana ulaşan Real Madrid, bir maç eksiği bulunan Sevilla'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.