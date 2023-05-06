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Spor
AA 06.05.2023 16:36

Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi.

Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu
[Fotograf: AA]

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa 8. sıradan başladı.

Milli motosikletçi, ilk 3 tur sonunda 4. sıraya yerleşirken, Brezilyalı Eric Granado'nun kazası sonrası yarış durduruldu. Ciddi kaza sonrası Granado ambulansla hastaneye kaldırılırken, yarış kaldığı yerden tekrar başladı.

Toprak, 17 tur üzerinden yeniden verilen startta 6. sıraya geriledi. Milli motosikletçi, önündeki isimlerin yarış dışı kalması ve uzun tur cezası almasıyla 3'üncülüğe çıktı.

Son turda yaptığı atakla Jonathan Rea'i geçen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. İspanyol Alvaro Bautista ise baştan itibaren önde götürdüğü yarışta rahat bir galibiyet elde etti.

İspanya'daki ikinci yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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