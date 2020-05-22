Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Trabzonspor ile son olarak geçen hafta görüştüklerini ve ön sözleşme imzalandığını belirtti.

"Kulübümüzün maddi durumu açısından iyi bir transfer oldu"

Dağlı, bayram sonrası resmi imzaların atılacağını kaydetti.

"Koronavirüs nedeniyle istediğimiz transfer ücretinde anlaşamasak da söz konusu transfer hem oyuncumuzun geleceği hem kulübümüzün maddi durumu açısından iyi bir transfer oldu."

Başkan Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın sözleşmesinde bulunan yetiştirme bedeli nedeniyle her transferinde para alacaklarını ayrıca sezon başına attığı 8 golden sonra ise 50 bin euro sözleşme gereği Trabzonspor'un kendilerine ödeme yapacağını kaydetti.