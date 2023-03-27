Ngue, 7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası için geldiği Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Ragbide 2017'den beri yavaş yavaş ilerleme kaydettiklerini ve her geçen yıl büyüdüklerine işaret eden Ngue, tüm yaş kategorilerinde milli takımların bulunduğunu belirtti. Ngue, Türk insanının geleneksel olarak savaşçı olduğunu anlattı.

"On yıl içerisinde şu an yapılanın 2-3 kat ilerisinde olacağız. Türk insanı ragbiye yatkın. Türkler güçlü insanlar ve temas etmeyi seviyorlar. Fiziksel kapasiteleri de iyi. Ragbinin temelini öğrendikten sonra çok hızlı şekilde ilerleyecekler. Ragbinin gelişmesi için ayrıca daha fazla ulusal lige ihtiyacımız var. Daha fazla lig daha fazla deneyim demek."

[Fotoğraf: AA]

Cherokee Sylvain Ngue, ilk geldiği yıllarda bazı şeylerin kolay olmadığını vurguladı.

"Milli takım olarak daha iyi yerlere gelebilirsek, mesela Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almayı başarırsak daha fazla tanınmış olacağız. Gerçekçi olmak gerekirse Avrupa Oyunları'nda yüzde 25 şansımız var. Ancak biz o şansı yüzde bine yükseltmeye çalışacağız. Antrenmanlarımız son derece iyi gidiyor. Sporcularımız iyi durumda ve takım ruhuyla hareket ediyorlar. Oyun ve takım profilimiz hakkında çalışıyoruz. Zayıf ve güçlü yanlarımızı biliyoruz, sadece bunların üzerine gideceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"

Ngue, ilk başta zorlansa da Türkiye'ye alıştığını, burada olmaktan mutlu olduğunu anlattı. Ngue, Türkiye'ye sportif anlamda yardımcı olmasından dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

"Her zaman bayrak için mücadeleye devam. Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Türkiye'de favori yemeğim mantı ve kebap. Türk müziklerini dinlemeyi de seviyorum. Tarkan'ın 'kuzu kuzu' şarkısını beğeniyorum."