Portekiz basınında yer alan haberlerde, aralarında Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da olduğu 6 kulüp ile çok sayıda futbolcunun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho gibi futbol dünyasındaki ünlü isimlerin menajeri olan Jorge Mendes hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Söz konusu soruşturmanın 2015 yılında başladığı ve mevcut durumda Vergi Dairesi'nde 200'den fazla müfettişin görevlendirilmesiyle genişletildiği bilgisi verildi.

Savcılığın talimatıyla yapılan aramalar kapsamında, eski kaleci olan ve son olarak Porto takımında oynayan Iker Casillas'ın evinin de arandığı belirtildi.

İspanya Futbol Federasyonuna başkan adayı olan Casillas, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Portekiz savcılığı, kulüp, futbolcu ve sportif şirketlerin 76 ev ve işyerine gittiği gibi bu sabah benim de Porto'daki evime gelerek, belgeler istedi. Tam iş birliği içinde bulunacağımı belirttim. Şeffaflık önceliklerimden birisidir." ifadelerini kullandı.

Portekiz basını, ülkedeki futbol sektöründe vergi kaçırma iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yapılmış en büyük soruşturma olduğunu vurguladı.