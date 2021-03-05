TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün, Mustafa Muhammed'in MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verildiği duyuruldu.

PFDK'nin bu doğrultuda Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nün, Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta, sarı kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.