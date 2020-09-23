Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği kapsamında, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kentinde karate, kickboks, bisiklet, cimnastik, okçuluk, eskrim, tekvando, dart ve muayhai gösterileri düzenlendi.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nden katıldığı programa canlı bağlantı yapıldı.

Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, yaptığı açıklamada, "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nden başlattıklarını söyledi.

Gürhan, 30 Eylül'e kadar tüm ilçelerde yapılacak sportif etkinliklere herkesi davet ettiklerini kaydetti.