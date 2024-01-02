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Spor
DHA / İHA 02.01.2024 12:28

Paixao Altay'ı FIFA'ya şikayet edecek

Altay formasıyla Trendyol 1. Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başarıp geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıklayan Marco Paixao, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Paixao Altay'ı FIFA'ya şikayet edecek

Başkan Murat Pervane, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Portekizli santrfora geçmiş dönemlerden 550 bin euro borçlu olduklarını açıklarken, Paixao'nun avukatı bu ödemenin 10 gün içinde yapılmaması halinde konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını bildirdi.

Golcü oyuncunun avukatı fesih belgesini kulübe yolladı.

"Oyuncumuzun ödenmemiş borçlarının, tazminatlarının, cezalarının ve faizlerinin tamamının ödenmesi için size daha önce tanınan süreyi not edin, aksi takdirde FIFA yargı organları önünde tazminat talebinde bulunacağız."

Eski yabancı oyuncularına olan 11 milyon euro civarındaki borcu nedeniyle 2 yıldır transfer yasağı bulunan Altay, Paixao'ya olan borcunu ödemezse FIFA'da yeni bir dosya ile karşı karşıya kalacak.

Tecrübeli golcü Altay'dan ayrıldıktan sonra Şanlıurfaspor'la anlaşmıştı.

Altay'da gözler Murat Uluç’a çevrildi

Altay’da Marco Paixao’nun ayrılığından sonra 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç’un, hücum hattındaki eksikliği tamamlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da Marco Paixao’nun, Şanlıurfaspor’a transfer olmasından sonra golcü oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.

Bu durum üzerine harekete geçen Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve ekibi, iki seçeneği masaya yatırdı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhtimallerden birisi Şimşek’in, 10 numara pozisyonunda forma giyen Deniz Kadah’ı forvet hattına çekmek olurken, ikinci ihtimalin ise bu sezon oynanan iki Türkiye Kupası maçında 3 gol kaydederek takımın en skorer futbolcusu olan 42 yaşındaki golcü Murat Uluç’a forvet hattında şans verileceği ifade edildi.

Yine de kararını vermek için önünde süre bulunan Yusuf Şimek’in, oyun planı hakkında düşünmeye devam ettiği ve oyuncularının antrenmanda gösterdiği performansa göre de karar alabileceği öğrenildi.

Öte yandan bu sezon ligin ilk devresinde oynadığı 11 maçta 718 dakika sahada kalan Deniz Kadah, söz konusu süreçte 2 gol kaydetti. Kadah’ın tek forvet oynadığı kurguda Arda Gezer veya Ali Kızılkuyu’nun 10 numara pozisyonunda oynaması beklenirken, iki oyuncu da bu sezon gol ve asist yapamadı.

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