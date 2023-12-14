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Spor
DHA 14.12.2023 11:55

Ozan Tufan attı Hull City kazandı

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Middlesbrough’u Ozan Tufan’ın 82. dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Ozan Tufan attı Hull City kazandı

İngiltere Championship’in 21. hafta maçında Hull City, Riverside Stadyumu’nda Middlesbrough’a konuk oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 61. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ozan Tufan, 82. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puan kazandırdı.

Ev sahibi Middlesbrough, ilk yarıyı 6. dakikada Emmanuel Latte Lath’ın golüyle önde kapattı. İkinci yarıda 69. dakikada önce Liam Rory Delap ile eşitliği yakalayan Hull City, 28 yaşındaki orta sahanın 82. dakikada sahneye çıkmasıyla müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Tufan, Middlesbrough karşısında bulduğu golle bu sezon 5’inci kez ağları havalandırdı. Puanını 33’e çıkaran Hull City, averajla Play-Off hattının bir basamak altında 7’nci sırada bulunuyor.

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