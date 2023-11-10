Onuachu attı Trabzonspor kazandı

Trabzonspor ile Konyaspor, Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Nijeryalı golücüsü Paul Onuachu 59 ve 85. dakikalarda ağlarla buluşturdu.

Konyaspor'un tek golünü iaw 77. dakikada Prip attı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürdü.

[Fotoğraf: AA]

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde henüz yenilgi almayan ve bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet elde eden Trabzonspor, taraftarı önünde yine kazanarak hem yeni bir seri başlattı hem de milli maçlar için lige verilen araya moralli girdi.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Trabzonspor, 22 puana yükseldi.

7 maçtır kazanamayan Konyaspor, Hakan Keleş yönetimindeki üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi ve kötü gidişi sürdürdü.

Bu sezon ligde galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Konyaspor 10 puanda kaldı.

Trabzonspor'da tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen’i ilk 11’de görevlendirdi.

Trabzonspor’da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk anıldı

Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk’ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk’ü andı.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.

Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.

Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.

Yusuf Emir seremonide yer aldı

Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon’a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Moreno'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

21. dakikada Berat Özdemir'in pasında, savunmada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı top Onuachu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo'nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.

31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau'nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

32. dakikada Moreno'nun sağdan ortasında, Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca'nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Pepe'nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu'nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe'nin pasında, ceza alanı içinde Calvo'nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni'nin solundan filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Bakesatas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Morena'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

81. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.

GOL - 85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı. 2-1

90+3. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazgılı (Dk.89 Cebrail Karayel), Soner Dikmen, Muric (Dk. 68 Andreasen), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Castro)

Goller: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 77 Andreasen (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 71 Adil Demirbağ, Dk. 90+5 Soner Dikmen, Dk. 90+6 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90+2 Onuachu (Trabzonspor)