Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okay Yokuşlu West Bromwich'te
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.
Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.
Celta Vigo'da 14 maçta forma giydi
Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.
Etiketler: Premier Lig
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