Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Leipzig şehrine hareket etti.

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Nacer Chadli, Hasan Ali Kaldırım ve Okechukwu Azubuike dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.

Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, basın mensuplarının, doğum gününü kutladı.

"İlk hediyeyi Trabzon galibiyetiyle oyuncularım verdi. Şimdi ikinci hediyeyi inşallah oyuncularımla birlikte tekrar kazanırız. Tabii ki çok zorlu bir karşılaşma. Üç gün arayla iki çok zorlu maç, iki deplasman. Ama geçen sene de benzer şekilde bir maceraya girmiştik, çok zorlu bir gruptan başarıyla çıkmıştık. O zaman da aynı şeyi söylemiştim, elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."

Okan Buruk, takım olarak başarılarının yanı sıra ülke puanı için de mücadele edeceklerinin altını çizdi.

"Prestij açısından Şampiyonlar Ligi turnuvası, hem de ülke açısından burada kazanacağımız her puan bizim için çok değerli olacak. Bir yandan Başakşehir'in başarısı bir yandan da ülkenin başarısı için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yaptığımız analizlerde gördüğümüz, rakibimizin oyuncu kalitesi yüksek, çok dinamik bir takım. Şu anda da Almanya liginin lideri. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Mücadelemizi, yapabileceklerimizi sahada disiplinli bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bizim takımımızda da çok önemli oyuncular var. Oyuncularımızın özellikle bu maçta performanslarını biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor. Bu tür arenada ilk defa oynayacak birçok oyuncumuz var. Maçtaki gidişat da çok önemli ama zorlu bir karşılaşma ve zorlu bir gruptayız. En iyisini yapmaya çalışacağız, bunun sözünü verelim. Tabii ki sonuç bazen istediğiniz gibi olmaz ama önemli olan sahada yüzde yüzünüzü verebilmek."

"Üç sakat oyuncumuz var"

Buruk, takımdaki eksiklere de değindi.

"Chadli yok, Azubuike ve Hasan Ali yok. Üç sakat oyuncumuz var. Onun dışında tüm oyuncularımız geliyor. Giuliano'nun maç eksiği var, takıma geç katıldı. Bir aylık bir ara vermişti, yavaş yavaş onu da takım içerisine sokacağız. Hazır olmayan, takıma geç katılan, Trabzonspor maçında oynayan yeni oyuncularımız vardı. Şu anda fiziksel ve mental olarak daha iyi durumdayız. Kendimize olan güvenimiz artıyor. Son maçta da bunu gördük. Edin Visca'nın ve İrfan'ın attığı goller onlara da bu maçta çok farklı şekilde yansıyacak. Hazır olacağımızı düşünüyorum, çok kısa bir aralık vardı. Trabzon'dan gece döndük, dün bir yenilenme antrenmanı yaptık, bugün gidiyoruz, çok kısa bir antrenman yapıp, yarın akşam da maçı oynayacağız. Bu tür maçlara hazırlanmak psikolojik anlamda çok daha kolay oluyor. Oyuncularımızı en iyi şekilde maça hazırlayacağız."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Sivasspor ile birlikte Türkiye'yi temsil eden iki takımdan birisiniz. Üzerinizde ülke puanı için baskı var mı?" sorusunu, "Geçen sene de bunu yaşadık. Geçen sene çeyrek finalden döndük. Belki aynı tempoda devam etseydik, belki lig sonuna gelmeseydi, çeyrek finali, yarı finali görme şansımız bile olabilirdi. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Mecnun başkan, Rıza hoca ve oyunculara... Onların üzerlerindeki yük de çok fazla. Onların da gruplarında en iyi performansı sergileyeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde biz de ülkemiz, Türk futbolu ve bir yandan da kendimiz için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi arenası her oyuncu için özeldir. Benim için de bir ilk. Motivasyonumuzun çok daha fazla olması gerekiyor. İnşallah futbolun gerekliliklerini yerine getiririz ve futbol şansımız da yanımızda olur." şeklinde yanıtladı.

Okan Buruk, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak ilk kez görev alacak olmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Oyuncu olarak birçok maça çıktık, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar oynadım. Önemli takımlara karşı oynadım. Şu zamana baktığımız zaman makasın daha fazla açıldığını görüyorum. Önceden Real Madrid, Barcelona gibi takımlarla oynamak yine zordu ama kendi sahanızda oynamak biraz daha avantajlıydı. Yeniyordunuz, berabere kalıyordunuz, üstünlük sağlıyordunuz. Ama şu andaki maddi şartların çok daha fazla değiştiğini, özellikle Premier Lig, İspanya ve Almanya'daki takımlarla diğer takımlar arasındaki makasın biraz daha fazla açıldığını görüyoruz. Bunu kendi ülkemizde karşılaştırdığımızda da bizim bütçemizle belki oynayacağımız takımların bir oyuncusunun maliyeti aynı paralara gelebiliyor. Paris örneğinde bunu görebiliriz. Ama sahaya çıktığınızda 11'e 11 bir mücadele var. Elinizden gelenin en fazlasını yapıp, oyuncularınızla birlikte doğru şeyler yaptığınızda yine sonuçlar gelebilir ama gerçekten çok zorlu bir arena. Biz de belki en zor gruba düşen takım olarak kendimizi gösterebiliriz."

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.