Organizasyondan yapılan açıklamada, 2-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın tek erkekler kategorisinde Sırp tenisçi Djokovic'in yer almayacağı belirtildi.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen ve son olarak 2019'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu Djokovic'in, 30 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık grand slam turnuvası öncesinde Roma ve Belgrad'da düzenlenecek turnuvalara katılması bekleniyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle ayrılan 33 yaşındaki Djokovic, bu sezon katıldığı Monte Carlo ve Sırbistan açık turnuvalarında finale kalamamıştı.