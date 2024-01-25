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Spor
AA 25.01.2024 09:55

Nicolas Anelka resmen Ümraniyespor'da

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka'yı üst yönetici (CEO) görevine getirdi.

Nicolas Anelka resmen Ümraniyespor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Çin'de Şanghay Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı.

Anelka, 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.


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