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Spor
AA 09.01.2024 10:00

NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 120-113 yenildi.

NBA'de Alperen Şengün'ün 22 sayısı Rockets'a yetmedi
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets, Heat'e 7 sayı farkla mağlup oldu.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Miami Heat karşısındaki performansı galibiyete yetmedi.

Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu da seçilen milli basketbolcu, Heat karşısında 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile oynayarak "double-double" yaptı.

Heat'te Tyler Herro 28, Bam Adebayo ise 22 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi

Indiana Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 133-131 mağlup ederken ev sahibi ekipte Bennedict Mathurin, 26 sayı atarak galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, ikinci çeyrekte dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Celtics'te Jaylen Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 112-119 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Boston Celtics: 133-131

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 128-136

Miami Heat-Houston Rockets: 120-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 116-132

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 138-111

Ja Morant sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat edilmesine karar verilen Morant'ın sezonu kapattığı belirtildi. 24 yaşındaki oyun kurucunun, 2024-2025 sezonu öncesi tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı 25 maç men cezasını tamamlayan Morant, geçen ay parkelere geri dönmüştü.

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