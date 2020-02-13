Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahaya toplayan NBA All-Star, 2020'de buruk geçecek.

Aralarında efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişi, 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon boyunca anılacak.

Etkinliklere katılan her oyuncu, kazada ölenleri temsil eden 9 yıldızın bulunduğu formaları giyecek. Ayrıca All-Star maçında Giannis'in takımı, Bryant'ın kariyerinin son 10 yılında giydiği 24, LeBron'un takımı ise Gianna'nın basketbol okulunda giydiği 2 numaralı formayla sahaya çıkacak.

69. defa düzenlenecek gösteri karşılaşması, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü en fazla (4 kez) kazanan, NBA All-Star maçına üst üste en fazla (18 kez) seçilen ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu unvanlarının sahibi Kobe Bryant'ı onurlandırmak için farklı bir formatta oynanacak.

12'şer dakikadan oluşan ilk 3 periyotta skor 0-0'dan başlayacak. Üç çeyrek sonunda önde olan takımın toplam skoruna, Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve maçın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak. Süresiz oynanacak son çeyrekte hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak.

İlk üç periyotta galip gelecek takıma 100'er bin dolar, karşılaşmayı kazanan ekibe ise 200 bin dolar para ödülü verilecek. Elde edilen gelir, Chicago merkezli hayır kurumlarına bağışlanacak.

Yükselen yıldızlar ve ünlüler maçları

Chicago Bulls'un sahası United Center, ilk, Chicago kenti ise 1973 ve 1988'den sonra 3. kez NBA All-Star maçına ev sahipliği yapacak.

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşması, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.

Hafta sonunun ilk etkinliği, 15 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak. Eski basketbolcular Quentin Richardson, Chelsea Gray, Darius Miles ve A'ja Wilson dışında Common, Chance The Rapper, Quavo gibi ABD müzik ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri de maçta forma giyecek.

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl oyuncularını barındıran 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karmasının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak.

Dünya karmasında Luka Doncic (Dallas Mavericks), Deandre Ayton (Phoenix Suns), R.J. Barrett (New York Knicks), Rui Hachimura, Moritz Wagner (Washington Wizards), Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans), Brandon Clarke (Memphis Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Svi Mykhailiuk (Detroit Pistons) ve Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

ABD karmasında ise Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta), Ja Morant, Jaren Jackson (Memphis Grizzlies), Miles Bridges, Devonte' Graham, P.J. Washington (Charlotte Hornets), Collin Sexton (Cleveland Cavaliers), Kendrick Nunn (Miami Heat), Eric Paschall (Golden State Warriors) bulunuyor.

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları

Etkinliğin ikinci gününde yapılacak yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Bam Adebayo (Miami Heat), Patrick Beverley (Los Angeles Clippers), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Derrick Rose (Detroit Pistons), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Pascal Siakam (Toronto Raptors) ve geçen yılın kazananı Jayson Tatum (Boston Celtics) parkeye çıkacak.

Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Joe Harris (Brooklyn Nets) dışında Davis Bertans (Washington Wizards), Devonte' Graham (Charlotte Hornets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Zach LaVine (Chicago Bulls), Duncan Robinson (Miami Heat) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer alacak.

Bir puan değerindeki 16 ve iki puanlık 9 topun bulunduğu yarışmaya 3 sayı çizgisinin 1,8 metre uzağında yer alan iki atış daha eklenecek. Yeşil renkteki bu toplar 3 puan değerinde olacak. Böylece toplanabilecek maksimum puan 34'ten 40'a, süre de 60'dan 70 saniyeye çıkacak.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise 2008 şampiyonu Dwight Howard (Los Angeles Lakers), 2016'daki yarışmada yaptığı smaçlarla hatırlanan Aaron Gordon (Orlando Magic), Derrick Jones (Miami Heat) ve Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) mücadele edecek.

69. NBA All-Star maçı

Etkinlikler, All-Star maçıyla sona erecek. 69'uncu defa oynanacak gösteri karşılaşması, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Hip-hop şarkıcısı ve aktör Common, maç öncesi basketbolun Chicago için ne anlama geldiğini anlatan bir sunum yapacak. Rap şarkıcısı Chance The Rapper ise devre arasında konser verecek.

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar karşılaşacak.

Sahaya 16. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant ile paylaştığı All-Star maçı rekorunu tek başına ele geçirecek.

Lakers Başantrenörü Frank Vogel'ın çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde LeBron James'in yanı sıra Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve James Harden (Houston Rockets) parkeye çıkacak.

Takımın yedeklerinde Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets) ve Domantas Sabonis (Indiana Pacers) yer alacak.

Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse yönetimindeki Giannis'in takımının ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo haricinde Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kemba Walker (Boston Celtics) ve Trae Young (Atlanta Hawks) mücadele edecek.

Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler, Bam Adebayo (Miami Heat), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Brandon Ingram'den (New Orleans Pelicans) oluşacak.