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Napoli Eljif Elmas'ın sözleşmesini uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Napoli'nin 2019'da Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, İtalyan ekibinde geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Öte yandan, Giovanni Di Lorenzo ile Mario Rui'nin sözleşmelerinin de 2025'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
Etiketler: İtalya Birinci Futbol Ligi serie a Napoli eljif elmasSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:30
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