Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Napoli'nin 2019'da Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, İtalyan ekibinde geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Öte yandan, Giovanni Di Lorenzo ile Mario Rui'nin sözleşmelerinin de 2025'e kadar uzatıldığı kaydedildi.