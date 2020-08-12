Koronavirüs salgını arasının ardından, son hızla devam eden MotoGP sezonunun nerede tamamlanacağı belli oldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından perdenin Portekiz'de kapanacağı açıklandı. Buna göre yılın son yarışı 22 Kasım'da Portimao şahrinde yapılacak.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada, taraftarları heyacanlandıracak bir haber de vardı.

Algarve pistinin CEO'su Paulo Pinheiro, "Taraftarların yarışa katılması için çalışıyoruz ve hafta sonuna 30 bin taraftar kapasitesi ile başlayacağız. Ardından Dorna ve sağlık otoriteleriyle ile sonraki aşamalara karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

MotoGP'de şu ana kadar tamamlanan üç ayağın ardından Fabio Quartararo 59 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Fransız sürücüyü 42 puanla Maverick Vinales ve 31 puanlı Franco Morbidelli takip ediyor.