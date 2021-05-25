Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, FIVB Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarının yanı sıra A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hazırlık maçlarını da sporseverler için ekrana taşıyacak.

'Potanın Perileri'nin hazırlık maçları TRT Spor Yıldız’da

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 25 Mayıs Salı saat 19.00’da Belarus ve 27 Mayıs Perşembe saat 16.00’da Rusya ile hazırlık maçları oynayacak.

Basketbol tutkunları ay-yıldızlı ekibin performanslarını TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak takip edebilecek.

'Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi maçları da TRT Spor Yıldız’da

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının maçları TRT Spor Yıldız’da canlı yayınlanacak.

HASRET BİTİYOR!



Filenin Sultanları 1.5 yıl aradan sonra bugün sahaya çıkıyor!



Voleybol Milletler Ligi

Türkiye - Sırbistan

Bugün 13.00

TRT SPOR Yıldız

#BirYıldızDoğuyor #ŞimdiVNLZamanı pic.twitter.com/Bk2D3OgAYF — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 25, 2021

Son Avrupa ikincisi Millilerimiz, toplam 5 ayaktan oluşan 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında İtalya, Sırbistan, Kanada ve Polonya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi’nde 25 Mayıs Salı saat 13.00’te Sırbistan ile, 26 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de İtalya ile, 27 Mayıs Perşembe saat 19.00’da Polonya ile ve 31 Mayıs Pazartesi saat 17.00’de Kanada ile karşılaşacak.

Maç Takvimi

25 Mayıs Salı

13.00 Türkiye-Sırbistan / A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi

25 Mayıs Salı

19.00 Türkiye-Belarus / A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlık maçı

26 Mayıs Çarşamba

20.00 Türkiye-İtalya / A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi

27 Mayıs Perşembe

16.00 Türkiye-Rusya / A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlık maçı

27 Mayıs Perşembe

19.00 Polonya-Türkiye / A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi

31 Mayıs Pazartesi

17.00 Kanada-Türkiye / A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi