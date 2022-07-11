Antalyaspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, 5-10 Temmuz'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen organizasyonda, 16 kişilik milli takım kadrosunda yer alan Albayraki Avrupa üçüncülüğünü, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde 15.15.24 derecesi ile elde etti.

Emir Batur Albayrak, bronz madalyayı aynı zamanda kendine ait olan 15-16 yaş Türkiye rekorunu geliştirerek taçlandırdı.

Milli takım kafilesinde yer alan Antalyasporlu diğer yüzücülerden Sevim Eylül Süpürgeci'nin 800 metre serbest kategoride 8'inci, aynı kategoride kulaç atan Talya Erdoğan ise 10'uncu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antalyaspor Yüzme Takımı sporcularının, 24-30 Temmuz'da Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda da Türkiye için mücadeleye devam edeceği duyuruldu.