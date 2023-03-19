Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 61 kiloda Emre Kural eleme turunda Moldovalı Andrei Vitan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibi Aykhan Abdullazada'yı 9-3'lük galibiyetle geçen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Ukraynalı Andrii Dzhelep'e 8-6 kaybeden Emre Kural, çıktığı bronz madalya müsabakasında ise Gürcistanlı Daviti Abdaladze’yi 11-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.