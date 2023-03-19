Milli sporcu Emre Kural bronz madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcu Emre Kural gümüş madalya aldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda, serbest stil 61 kiloda Emre Kural eleme turunda Moldovalı Andrei Vitan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibi Aykhan Abdullazada'yı 9-3'lük galibiyetle geçen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde Ukraynalı Andrii Dzhelep'e 8-6 kaybeden Emre Kural, çıktığı bronz madalya müsabakasında ise Gürcistanlı Daviti Abdaladze’yi 11-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Emre Kural Avrupa Üçüncüsü— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) March 19, 2023
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kilogramda Emre Kural, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Daviti Abdaladze’yi 11-5 yenerek bronz madalya kazandı.
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