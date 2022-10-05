Genç milli modern pentatloncu Furkan Murat, modern pentatlona 7 yaşında yüzme ile başladığını belirtti.

"İlkokul hocam beni koşuya yönlendirdi, oradan da eskrime başladım, 6 yıldır profesyonel olarak modern pentatlon yapıyorum, 3 yıldır Ankara Yüzme Kulübü ile çalışıyorum."

Furkan, modern pentatlonun koşu, atıcılık, yüzme, epe eskrim ve binicilik gibi çok zorlu branşlardan oluştuğunun hatırlatılması üzerine konuştu.

"Tekli branşlara göre zor oluyor ama zaman geçtikçe yapa yapa alışıyorsunuz ve daha çok keyif almaya başlıyorsunuz, tek branş olmadığı için hiç sıkılmıyorsunuz. Beni en çok eskrim ve koşu cezbediyor, en iyi yaptığım zaten ikisi, atışı da seviyorum."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, İtalya'daki şampiyona öncesinde kamplarda çok iyi hazırlandıklarını aktardı.

"Antrenörlerim Süha ve Gökhan Başer ile çok iyi çalıştık, onlara teşekkür ediyorum. Yarış esnasında da başarının geleceğini düşünüyorduk, takım arkadaşım Belemir Almira Dede ile 14. başladık ve elimizden gelenin en iyisini yaparak yarışı 3. sırada bitirdik. Bu madalya bizim için ve 19 yaş altında ülkemiz adına tarihi bir başarıydı, çok sevindik."

Gelen tebriklerle ilgili genç sporcu, "Gençlik ve Spor Bakanımız, federasyon başkanımız, hepsi tebrik etti. Ailem çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Herkesten yoğun bir ilgi gördüm, o bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Furkan, destekleri için Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır'a çok teşekkür ettiğini belirtti.

"Dünya Şampiyonası'ndaki ilk derecem, tabii çok gurur vericiydi, çok farklı bir duyguydu. Bu başarının ardından yeni hedefim dünya şampiyonluğu, bundan sonra daha sıkı çalışarak Avrupa ve dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyorum. Daha sonra 2028'de olimpiyatlara gitmek, orada madalya kazanmayı hedefliyorum."

Eğitim hayatına ilişkin de Furkan, Lokman Hekim Üniversitesinde spor yöneticiliği bölümünde yüzde yüz burslu olarak okuduğunu, spor ile eğitim hayatının birlikte devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Başer: Türkiye'de ilk defa 19 yaş altı modern pentatlonda böyle bir başarı geldi

Antrenör İhsan Gökhan Başer, Ankara Yüzme Kulübü olarak modern pentatlonda 22 sporcuyu çalıştırdıklarını dile getirdi.

"Furkan Murat, Dünya Şampiyonası'nda Belemir Almira Dede ile güzel bir başarı elde etti. Türkiye'de ilk defa 19 yaş altı modern pentatlonda böyle bir başarı geldi. Furkan ile yaklaşık 3 yıldır disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Tabii federasyon başkanımız Sayın Veli Ozan Çakır'a da destekleri için teşekkür ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Başer, yeni sezona da ara vermeden hazırlandıklarını aktardı.

"Hedefimiz Furkan ile 2028 Olimpiyatları'nda inşallah boy göstermek. Düzenli çalışma çok önemli. Furkan bu sene yüzde yüz burslu olarak üniversiteye de başladı, ikisini bir arada yürütecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Ülkemizdeki bütün çocukların spor yapmasından yanayız, spor her zaman çocukları hayata önde başlatıyor. Milli takım sporcuları oldukları zaman ise özel üniversitelerde yüzde yüz burslu okuyabiliyorlar. O yüzden olabildiğince spora devam etsinler. Furkan gibi başka sporcularımız da burslu okuyor."