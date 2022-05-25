Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay

M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin

LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes Yenipazarlı