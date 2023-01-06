Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2023'te sporcularının katılacağı kampları ve turnuvaları değerlendirdi.

Huysuz, daha başarılı bir takım oluşturmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

"Bu sezon 2024 Paris Olimpiyatları'nın hazırlıklarının yoğun geçeceği bir dönem, 2022 de çok yoğun geçmişti. Japonya'da 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta tamamlayacağımız kampımızla 2023 yılı çalışmalarımıza başlıyoruz. Kampa 7 kadın, 11 erkek judocumuz gidecek, kamp sonunda milli takımımız Japonya'dan Fransa'ya geçecek. Fransa'da 4-5 Şubat'ta Grand Slam'a katılacağız. Fransa'da ortak çalışma kampımız da olacak."

Huysuz, Fransa'nın ardından milli judocuların 17-19 Şubat'ta Tel Aviv Grand Slam'a gideceğini aktardı.

"Sporcularımız sonraki süreçte Antalya Grand Slam'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Şu anda 18 kişilik bir sporcu kafilemiz var, takım içinde olimpiyat kota puanına ihtiyacı olanlar da müsabaka neticelerine göre Özbekistan ve Gürcistan'daki grand slam turnuvalarına katılacak. Takım planlamasını puanlara göre yapacağız. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası'na katılacak takım için yine Japonya'da kampımız olacak, o takım da oradan Doha'ya geçecek."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz]

Huysuz, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nı ocak ayı sonunda Osmaniye'de, Gençler Türkiye Şampiyonası'nı da 11-12 Şubat'ta Kocaeli'de düzenleyeceklerini dile getirdi.

"Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı ise Antalya Grand Slam öncesinde Denizli'de yapacağız. Ümit ve genç takımlarımız, 2022'de gerçekten büyük bir başarıya imza attı, bu yılın daha da başarılı olacağına inanıyorum çünkü gerçekten çok yetenekli sporcularımız var. Yurt içinde kulüplerimizin de başarılı çalışmaları var, onlar da milli takıma yansıyor. Kulüplerimize de teşekkür ediyorum, alınan başarılarda büyük emekleri var."

"Dünya Şampiyonası'nda en az iki, üç madalya bekliyoruz"

"İnşallah 2023'te Türk judosu adına da Türk sporu adına da büyük başarılara imza atılacaktır. 2022'nin son müsabakalarında Ürdün'de genç takımımız da güzel neticeler aldı, 2022'de son verilerle beraber 72 altın, 64 gümüş ve 85 de bronz olmak üzere 221 madalya kazandık. Gençlerde, ümitlerde ve hatta takım müsabakalarında alınan tarihi başarılar çok önemliydi. İnşallah onları büyük takıma lanse edeceğiz ve o başarıları tekrarlayacaklar, bu yıl bu madalyaların çok çok üstüne çıkacağımızı düşünüyorum."

Huysuz, bu yıl Dünya Şampiyonası'nın Avrupa Şampiyonası'ndan önceye çekildiğini ifade etti.

"Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl kaçırdığımız madalyaları bu sene alacağımızı düşünüyorum, hazırlıklara Japonya ile başlamamız önemli, sporcularımız 3 yıldır Japonya'da ortak çalışmalar yapamamıştı. Şimdi Japonya'dan başlamamız ve Dünya Şampiyonası öncesinde tekrar Japonya kampımız çocuklarımız için ayrıcalık olacak. Doha'daki Dünya Şampiyonası'nda en az iki, üç madalya bekliyoruz."

Huysuz, Avrupa Şampiyonası'nın ise Fransa'da ekim ayında düzenleneceğini aktardı.

"Avrupa Şampiyonası da önemli. Ayrıca haziran ayında Polonya'da Avrupa Oyunları da var, orada sadece takım müsabakası olacak. Ancak olimpiyata puan vermesi açısından Dünya ve Avrupa Şampiyonası, bu yıl en önemli müsabakalarımız."

"Paris 2024'te madalya alacağımıza inanıyoruz"

Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları için kota hedeflerine yönelik konuştu.

"En son Dünya Masters'a 10 sporcumuz katılma hakkı aldı. Şu anda 8 sıklette olimpiyat kotası alabileceğimiz gözüküyor ama daha fazlası da olabilir. Ancak önemli olan olimpiyatta madalya almamız gerekiyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Japon hocayla (Kohei Oishi) da istişarelerimizi yaparak takımın eksikliklerini tamamlıyoruz, Paris 2024'te madalya alacağımıza inanıyoruz."

Huysuz, altyapıdan yetişerek büyüklere katılan sporcular adına konuştu.

"Şu anda 57 kiloda Özlem Yıldız, geçen yılın gençler dünya şampiyonu, bu yıl olimpik takımımıza dahil oldu. Onunla beraber 66 kiloda Muhammed Demirel, 70 kiloda Fidan Ögel, +100 kiloda Münir Ertuğ var, 73 kiloda, 81 kiloda, 90 ve 100 kiloda da ümit vadeden sporcularımız var. Ağır sıklette ümitlerden alıp büyük takımla Japonya'ya götürdüğümüz gelecek adına iki sporcumuz İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin var, inşallah onları da 2028'e hazırlıyoruz."

Olimpik sporcular için de Huysuz, "Bilal Çiloğlu biraz sakatlık dönemi geçirmişti, Bilal'in çalışmaları devam ediyor. Vedat Albayrak, Kayra Sayit, Mihael Zgank da hazırlıklarını sürdürüyor." şeklinde açıklama yaptı.