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Spor
AA 10.02.2024 13:35

Milli judocu Firdevs Dilbirliği başarısıyla depremzede ailesine moral oldu

Kahramanmaraş'ta yaşadığı evin depremlerde ağır hasar alması nedeniyle Konya'ya yerleşen 17 yaşındaki lise öğrencisi Firdevs Dilbirliği, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilk derecesini elde etti.

Milli judocu Firdevs Dilbirliği başarısıyla depremzede ailesine moral oldu
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde ailesiyle yaşadığı Kahramanmaraş'taki evleri ağır hasar alan Firdevs Dilbirliği, dehşetin haberini müsabakalara katılmak üzere gittiği İstanbul'da aldı.

Büyük tedirginlik yaşayan ve ailesinden kaybının olmamasına sevinen genç sporcu, eğitim ve spor hayatına devam etmek için judo antrenörü Hakan ile Şeyda Aydoğan'ın desteğiyle Konya'ya yerleşti.

Merkez Karatay ilçesindeki Süleyman Şah Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Firdevs Dilbirliği, konteyner kentte yaşayan ailesinden uzakta judoda başarıya odaklandı.

Çalışmalarını azimle sürdüren Firdevs Dilbirliği, Konya'da 27-28 Ocak'ta düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Depremi ablasından öğrendi

Firdevs Dilbirliği, 4 kardeşinin de judoya ilgi duyduğunu, bu spora ilkokul 3. sınıfta başladığını söyledi. Firdevs, depremden birkaç gün önce müsabakalara katılmak üzere İstanbul'a gittiğini anlattı.

"Samsun'daki ablam, 'Maraş'ta deprem olmuş.' diye aradı. İlk başta normal karşıladım. Babamı aradığımda dehşetin büyüklüğünü anlamaya başladım. Aileme bir şey oldu diye çok korktum. Evimiz ağır hasarlı, yıkılacak. Deprem günü İstanbul'daydım. Depremi yaşamış kadar oldum. Arkadaşlarımdan, akrabalarımdan kaybettiğimiz kimseler oldu."

"Sporla bu zorlu süreci atlatıyorum"

Firdevs Dilbirliği, gönül verdiği sporda başarılı olacağına inandığını belirtti.

"Ümitlerde ilk madalya oldu. Depremden sonra bu başarı, beni topladı. Ailemin büyük desteği var. Bekliyorlardı, umutlarını yitirmediler. Çok şükür bunu başardık. Mutlu oldular, çok sevindiler. Çok zor günler oldu. Aslında bir ara bırakmayı da düşündüm. Fakat bırakılmıyor, bir tutku. Bırakmadık, antrenörlerimiz destek oldu. Ağır antrenman ve kamp süreci geçirdik. Maça iyi motive oldum. Çok şükür üçüncülük nasip oldu. Ailem maçı canlı yayından izledi. Sonra sürpriz yaptım, Kahramanmaraş'a gittim. Sevindiler, güzeldi. Büyük bir üzüntü yaşadık. Sporla bu zorlu süreci atlatıyorum. Hedefim bu sene inşallah Avrupa'da, dünyada madalya almak, 2028 Olimpiyatları'na katılabilmek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek"

Judo antrenörü Şeyda Aydoğan ise sporcularla yakından ilgilendiklerini vurguladı.

"Firdevs'in Türkiye derecesi yoktu. Bir senedir çalışıyoruz. Takıma ve arkadaşlarına güzel adaptasyon sağladı. Türkiye üçüncülüğü kazandık. Kastamonu'daki milli takıma gidecek. Daha sonra Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek. Ondan başarı bekliyoruz. Yapabilecek düzeyde. Beklentilerimiz fazla. Yapacağına da inanıyoruz."

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