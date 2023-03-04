Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçiler, Bulgaristan'da 7 madalya kazandı
[Fotograf: TRT SPOR]
Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde milli güreşçiler, 7 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli sporcuların grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya aldığı belirtildi. Serbest stilde ise millilerin birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandığı aktarıldı.
Grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun'un altın, 82 kiloda Burhan Akbudak'ın gümüş, 55 kiloda Ahmet Ekrem Taşkınoğlu ve 63 kiloda Mehmet Çeker'in bronz madalya aldığı ifade edildi.
Serbest stilde ise 61 kiloda Recep Topal'ın altın, 70 kiloda Servet Coşkun'un gümüş, 79 kiloda da Ramazan Sarı'nın bronz madalyayla turnuvayı tamamladığı kaydedildi.
Etiketler: Bulgaristan Milli Sporcular
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