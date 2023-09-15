Milli genç satranççılar Avrupa'dan madalyayla döndü

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Satranç Birliğinin, Mamaia kentinde 46 ülkeden 118’i unvanlı 936 satranç sporcusunun katılımıyla düzenlediği şampiyona 12 farklı kategoride, 9 tur devam etti.

Şampiyonada Dila Baloğlu, 16 yaş kızlar kategorisinde Avrupa ikinciliğini, Ali Poyraz Uzdemir ise 10 yaş genel kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç satranççıların başarılarından gurur duyduklarını belirtti.

"Altyapıya yaptığımız yatırımlarla gençlerimiz çekirdekten yetişiyorlar. Şampiyonada aldığımız kupalar da bunun kanıtı. Başarı elde etmediğimiz turnuva neredeyse yok. Gençlerimiz Türkiye’yi satrançta zirveye taşıyor. Yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz çabalarla bir nesil satrançla yetişiyor. Çok çalışmamızın meyvelerini almaya devam ediyoruz."

Türkiye'yi 36 sporcu temsil etti

Organizasyonda milli formayı 36 sporcu giydi.

Şampiyonada hamle yapan sporcular şunlar:

Ata Peray, Ayaz Tufaner, Kadir Ata Altun, Irmak Keser, Ali Poyraz Uzdemir, Utku Duman, Alper Uzağ, Zeynep Sönmez, İdil İzan, Nehir Keser, Eren Eymen Büyük, Umut Anıl Doğan, Deniz Tönük, Beren Kalyoncu, Zümral Yazıcı, Övgü Zengin, Arya Aydoğan, Ege Tuna Öktem, Alper Tezcan, Arda Sözat, Ela Bursalı, Elvin Esma Büyük, Latife Yağde Günaştı, Yankı Taşpınar, Taha Şahin, Mert Ceyhan, Dila Baloğlu, Metehan Özen, Ege Danacı, İbrahim Halil Yıldırım, Uğur Uysal, Onur Akıncıoğlu, Zeynep Çiftçi, Nehir Tokat, Edibe Eylül Çengel, Bilgesu Şeker.