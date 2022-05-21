Hollanda’da Orkun Kökçü fırtınası esiyor. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren genç futbolcu, takımı Feyenoord’un UEFA Konferans Ligi’nde finale çıkmasında büyük rol oynadı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 9 gol atıp 9 da asist yapan Orkun Kökçü, başarılı performansıyla Avrupa devlerini de peşine taktı.

Milli futbolcu Milan, Juventus, Arsenal ve Sevilla gibi kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

Oyuncuyu uzun süredir izleyen Avrupa devlerinin 25 Mayıs’ta oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinden sonra Feyenoord ile resmen masaya oturması bekleniyor.

Hollanda ekibinin ise 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü’den ciddi bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında.

Diğer yandan başarılı futbolcunun menajerliğini de üstlenen babası Halis Kökçü, 21 yaşındaki oyuncunun hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili TRT Spor’a konuştu.

Halis Kökçü, yıldız ismin önceliğinin Feyenoord ile Konferans Ligi kupasını kaldırmak olduğunu vurguladı. Kökçü, Avrupa devlerini ilgisine de değindi.

"Orkun’un Beşiktaş ile ilgili açıklamaları yanlış yorumlandı. O iyi bir Beşiktaşlı. Bunu da hiç saklamadı ancak kariyerinin şu döneminde Türkiye’de oynama gibi bir düşüncesi yok. Orkun’a birçok kulübün ilgisi var; ancak bu konudaki karar mercii Feyenoord. İlerleyen süreçte kulüp bu teklifleri değerlendirmeye karar verirse biz de gelen teklifler içinde kendimize en uygun olanını seçeriz."