Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Yasemin Can İspanya'da birinci oldu
[AA arşiv]
Avrupa şampiyonu milli atlet Yasemin Can, İspanya'daki kros yarışması Italica'da birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, gelecek ay yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda geçen yıl kaybettiği şampiyonluk unvanını geri almak için mücadele edecek Yasemin Can, Sevilla'daki Italica Kros Yarışması'nda kürsünün zirvesinde yer aldı.
Yasemin, Dünya Atletizm Birliğinin altın etiketli kros yarışlarından Italica'da, 3 bin metre su engelli olimpiyat şampiyonu Ugandalı Peruth Chemutai'ye karşı son 400 metrede hızlanarak birinci olmayı başardı.
Finişe 32:31 ile gelen Yasemin'in ardından Chemutai, 32:34 ile ikinci sırayı adı. Kenyalı atlet Purity Chepkirui ise yarışı 33:47 ile üçüncü sırada bitirdi.
Yasemin Can, 11 Aralık'ta İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda beşinci şampiyonluk için parkura çıkacak.
Etiketler: Atletizm
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