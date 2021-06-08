Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 110 metre engellide 13.42 ile geliştirdiği Türkiye rekoruyla Prag'a giden Mikdat, bu yarışta da 13.48'lik derece yaptı.

Olimpiyat kotası kovalayan milli sporcu, Pan Amerikan Oyunları şampiyonu Barbadoslu Shane Brathwaite'ın (13.44) arkasında ikinciliği aldı.

Prag'da kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz, 56.35'lik derecesiyle yarışmayı beşinci sırada tamamlarken, 400 metre erkeklerde piste çıkan Batuhan Altıntaş ise 47.71 koşarak altıncı oldu.