Mike Tyson, 12 Eylül'de ringe geri dönüyor. 54 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu, Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı.

Kaliforniya'da düzenlenecek olan mücadele 8 raund üzerinden yapılacak. Boksun efsanesi bu maçla birlikte 15 yıl aradan sonra ilk defa ringe çıkacak.

Mike Tyson 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.