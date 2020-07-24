Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Mike Tyson ringlere dönüyor
Boksun efsane ismi Mike Tyson, 15 yıl sonra ringlere dönüyor. 54 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Tyson, Eylül ayında Roy Jones Junior ile karşılaşacak.
Mike Tyson, 12 Eylül'de ringe geri dönüyor. 54 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu, Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı.
Kaliforniya'da düzenlenecek olan mücadele 8 raund üzerinden yapılacak. Boksun efsanesi bu maçla birlikte 15 yıl aradan sonra ilk defa ringe çıkacak.
Mike Tyson 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.
Etiketler: mike tysonSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:39
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