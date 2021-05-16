MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.

2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/kUhZ7x6BKf — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 16, 2021