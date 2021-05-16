Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş'ı tebrik etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.
2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/kUhZ7x6BKf— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 16, 2021
Etiketler: Devlet Bahçeli Beşiktaş Süper Lig MHP Sergen Yalçın
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