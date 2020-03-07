Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak profesyonel ligler, bölgesel amatör ligi, kadınlar ligleri, akademi ligleri, amatör kümeler ve Turkish Women's Cup maçlarında olmak üzere MHK'nın 486 vizeli kadın hakemden 406'sını (yüzde 84) görevlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." ifadesi yer aldı.