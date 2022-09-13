Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metin Oktay kabri başında anıldı
[Fotograf: AA]
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Metin Oktay'ın yakınları katıldı.
Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Anma töreni dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ise, "Onu kaybedeli 31 yıl oldu. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Galatasaray
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