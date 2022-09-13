Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Metin Oktay'ın yakınları katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma töreni dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ise, "Onu kaybedeli 31 yıl oldu. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]