Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mete'den bir madalya daha
[Fotoğraf: Türkiye Okçuluk Federasyonu]
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.
ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.
Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.
Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.
Bronz madalya bizim!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 30, 2021
Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nda Atanu Das'ı 6-0 mağlup ediyor ve bronz madalyanın sahibi oluyor!
Tebrikler Mete! pic.twitter.com/CmIGU5FOhj
Etiketler: Mete Gazoz Okçuluk
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