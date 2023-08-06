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Spor
AA 06.08.2023 19:58

Mete Gazoz Almanya'da kürsünün zirvesinde

Dünya şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Umarım, 2024 Paris Olimpiyatları da istediğimiz gibi geçer" dedi.

Mete Gazoz Almanya'da kürsünün zirvesinde

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz, kürsünün zirvesinde yer aldı. Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olan Mete, açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mete, "Olimpiyat şampiyonluğundan sonra dünya şampiyonluğunu da elde ettim. 2024 Paris Olimpiyatları'na dünya şampiyonu olarak gidiyorum. Takım halinde de olimpiyatlara kota aldık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Umarım, 2024 Paris Olimpiyatları da istediğimiz gibi geçer. Üzücü olaylardan sonra ülkemi en üst seviyede zirvede temsil ettiğim, halkımızın içine bir nebze olsun su serpebildiğim için çok mutluyum. Bugün her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Paris'te yine milletimizin yüzünü güldürecektir"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise "İnanılmaz mutluyuz. Tokyo'dan sonra Mete ile yaptığımız çalışmalar, 2024 Paris yolunda önce dünya şampiyonluğunu getirdi. Umut ediyorum ki bu performansı daha da yukarı çıkarıp Paris'te yine milletimizin yüzünü güldürecektir. Halkımızın yüzünü biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Türk halkı ve bayrağımız için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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