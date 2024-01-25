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Spor
AA 25.01.2024 12:10

Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı moral buldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'u mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 hafta sonra galibiyete ulaştı.

Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı moral buldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Ligdeki son galibiyetini 16. haftada deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'a karşı 99-75'lik skorla alan Kayseri temsilcisi, sonraki 4 maçını da kaybetti.

Kayseri Basketbol, 17. haftada Nesibe Aydın'a 86-82, 18. haftada İlkem Yapı Tarsusspor'a 101-84, 19. haftada Beşiktaş'a 99-86 ve 20. haftada Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'a 81-80'lik skorlarla boyun eğdi.

Son lig maçında Emlak Konut'u 89-80 yenen Kayseri temsilcisi, 22. haftada konuk edeceği Çankaya Üniversitesi karşısına galibiyet serisi yakalamak için çıkacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, kendileri için hedef maçı olan Emlak Konut karşılaşmasını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özsarı, Emlak Konut maçına iyi hazırlandıklarını vurguladı.

"Son 4 maçımızı tatsız şekildi kaybettik. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de mücadele etmek, fiziksel ve motivasyon açısından sıkıntı yaratabiliyor. 4 haftalık mağlubiyet serisinden sonra Emlak Konut maçına odaklanmıştık çünkü bizim için çok önemliydi ve galip geldik."

Özsarı, yeni transfer Dearica Hamby'nin galibiyette büyük katkısı bulunduğu vurgulayarak, oyuncunun transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı moral buldu

"Emlak Konut maçından daha önemli bir karşılaşma bizi bekliyor"

Özsarı, Emlak Konut maçında alınan galibiyetin anlam kazanabilmesi için Çankaya Üniversitesi'ni yenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Emlak Konut maçından daha önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Hedef maçlarımızdan birisi. Bu maçtan önce hafta içi başka bir maçımız yok. Yeni transferimize sistemimizi anlatacak vaktimiz var. Hazırlanabildiğimiz her maçta güzel sonuçlar aldığımızı görüyorum. Çünkü hakikaten çok akıllı ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Hem yabancı oyuncularımız hem de Türk oyuncular kendilerini kanıtlamış isimler. Vakit var, bu maça iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle Çankaya Üniversitesi maçını da kazanacağız."

"Hedefimiz play-off"

Özsarı, hedeflerinin sezon başından beri play-off olduğunu ve yaşadıkları puan kayıplarının kendilerini hedeften uzaklaştırmadığını dile getirdi.

"Her takımın diğerini yenebilecek güce sahip olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Bu çıkarımı skorlara baktığınız da görebiliyorsunuz. Bizim hedefimiz play-off. Kesinlikle hedefimizden sapma yok. Talihsiz maçlar kaybettik. Onları da almış olsaydık şu anda hedefimizi garantilemiş bile olabilirdik. Ekibime ve takımıma güveniyorum. Lig bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağımıza inanıyorum."

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