TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek TRT SPOR'a özel açıklamalar yaptı. Özdilek, Erzurum'daki ikinci serüveni olduğunu dile getirdi.

"7 hafta kala böyle bir birliktelik oldu. Akhisar maçından sonra ülkemizin ve dünyanın yaşadığı pandemi süreci vardı. 70 güne yakın antrenmansız bir süreç ve TFF'nin futbola dönüş prosedüründen sonra bütün takımlar gibi biz de bu prosedüre uygun olarak çalışmalara başladık. Tüm oyuncuları Erzurum'da topladık. Farklı şehirlerden buraya geldiler. Tabii sonrasında ilk testimizde herkes negatifti. 5 gün sonra bir test daha yaptırdık. O test neticesinde 4 oyucumuz hocamız ve çalışanlarımızla birlikte 11 pozitif vaka ve 7-8 kişide de sarı çizgi dediğimiz durumu şüpheli arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla bu süreci en fazla derinden yaşayan kulüpllerden bir tanesiyiz. Öncelikle psikolojik anlamda çok yıprandık. Ama hayat devam ediyor, mücadeleye devam ediyoruz."

Özdilek'ten pandemi süreci yönetimine vurgu

"1 Haziran itibarıyla normalleşmeye dönen bir ülkedeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz ile birlikte ülkemizin bu süreci çok sağlıklı bir şekilde götürdüğünü düşünüyorum."

"Oyuncuları zihinsel yönden hazırlamak çok daha önemli"

"TFF, Süper Lig ile ilgili tarihi 12 Hziran olarak belirledi. TFF 1. Lig'in başlangıcı tahminimce 19 Haziran gibi görünüyor. Bu süreçte zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmak kolay değil. Bİrçok takımda sakatlıkların olduğunu gördük. Tecrübelerime göre ligler başladığında bunun artacağını düşünüyorum. Normal sezonlarda 30-35 günlük bir tatil süreci olurken, bu süreçte 70 gün aktif dinlenmeyen bir oyuncu grubunu tekrar hedefe konsantre etmek kolay değil. Bir de bunun yanında böyle bir pandemiyle mücadele ederken oyuncuları zihinsel yönden hazırlamak çok daha önemli hale geliyor. Biz de bu anlamda çok efor sarf ediyoruz. Kolay bir süreç değil. Maçlar başladığında söylenen protokolde her maçtan önce bu testler uygulanacak. Ümit edelim ki hiçbir oyuncuda vakayla karşılaşmayalım. İnşallah sporun içinden veya dışından hiçbir insanımız vakayla karşılaşmaz. Biz bize söylenenleri uygulamaya çalışıyoruz."

"Hedefimiz Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımak"

Özdilek, hedeflerinin kısa vadede Erzurumspor'u hak ettiği yere getirmek olduğunu dile getirdi.

"Erzurumspor'un yeri Süper Lig ve bizim de hedefimiz takımı oraya taşımaktır. Bunun için buradayız.İnanmış bir camia, teknik heyet ve oyuncu grubuyla birlikte iyi bir oluşum var burada... Zaten 28 hafta yani yüzde 80'ini ilk 2'de devam ettirmiş Erzrumspor, son 6 hafta var önümüzde. Kolay olmayacak ama rakiplerimiz için de kolay değil. Bunu başarabilecek kalitemiz var. Biz hem zihinsel, hem fiziksel olarak oyuncularımızı bu başarıya odaklamaya çalışıyoruz."

"Şampiyonluk yolunda bütün oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz"

Özdilek, futbolcuların idmanlara başladığında kilo problemleri olduğunu söyledi.

"Oyuncularımız ilk geldiğinde yağ oranları yükselmişti. Ancak şimdi daha iyi durumdalar. 70 günlük bir süreçten döndüler sonuçta. En önemlisi oyuncuların işlerine sahip çıkmaları ve konsantre olmaları. Şampiyonluk yolunda hepsine ihtiyacımız var ve dolayısıyla hazır olmaları çok önemli. Hepsini en iyi şekilde hazırlıyoruz. Onlarla her gün konuşuyorum."