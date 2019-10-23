Spor
Medipol Başakşehir'in konuğu Wolfsberger23 Ekim 2019 Çarşamba 10:34 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:44
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.
[Fotoğraf: AA]
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor
Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.
Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı.
Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: medipol başakşehir wolfsberger maçı