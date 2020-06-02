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Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda futbolcu, teknik ve idari heyet ile çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Futbolcuların takım halinde antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.
Etiketler: Medipol Başakşehir koronavirüs testiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 14:47
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