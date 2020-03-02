Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un 1 puan önünde haftayı lider kapattı.

İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İrfan ve Mahmut'tan asker selamı

Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.

Evinde 12 maçlık yenilmezlik serisi

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Skrtel sarı kart ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü.

Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Berkay'ın golü VAR'dan döndü

Turuncu-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın 85. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.

Zorbay Küçük, pozisyonda ofsaytta olan Crivelli'nin, kaleci Günay Güvenç'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'e karşı sahada

Turuncu-lacivertli kulübün sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Furkan Soyalp, eski takımına karşı ikinci yarıda mücadele etti.

Furkan, karşılaşmanın 81. dakikasında Sousa'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.

34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.

45. dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Demba Ba, geriye doğru pasını çıkarttı, müsait pozisyondaki Clichy’nin gelişine yerden düzgün şutu ağlarla buluştu: 1-0.

57. dakikada Gaziantep FK beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen hücumun sonunda Maxim’in ceza sahası içindeki Twumasi’ye pasında Ganalı futbolcunun etkili vuruşu uzak direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada Caiçara’nın yerden pasında Visca’nın ceza sahası içinden sert şutunda Güvenç gole izin vermedi.

64. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı etkili şutu ağlarla buluştu: 2-0.

72. dakikada Maxim’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta Kenan’ın sert şutu kaleci Mert’in sağından ağlarla buluştu: 2-1.

73. dakikada Demba Ba’nın pasında ceza sahası sol çaprazında dar açıdan kaleyi yoklayan Visca’nın şutu direkten döndü.

76. dakikada Başakşehir’in 3’üncü golü geldi. Crivelli, ceza sahası içinde pasını Aleksic’e çıkardı, Sırp oyuncunun şutunu Günay kurtarırken, dönen topta Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

85. dakikada Başakşehir, Berkay ile 4’üncü golü buldu ancak hakem Zorbay Küçük, VAR’a giderek pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.