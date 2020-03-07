Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Max Kruse'nin durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın 31. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan ve hastaneye götürülen Alman futbolcuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kruse ile ilgili aldığı darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanılmıştır."

Kruse'nin 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.